Isak efter mardrömmen: ”Läskig upplevelse”

STOCKHOLM. Alexander Isak kommer från en blytung säsong i Liverpool, men ger sköna beskedet att han är redo för VM.

För första gången berättar Liverpool-stjärnan om jobbiga skadan som tvingade honom till operation.

– Det var en lite läskig upplevelse, säger han på landslagets hotell i centrala Stockholm.

Dejan Kulusevski missar VM, det gör inte Alexander Isak.

Under gårdagen berättade landslagsläkaren Jonas Werner att det bara handlar för den tidigare långtidsskadade Liverpool-stjärnan att komma i form.

”Han är skadefri men behöver komma upp i belastning. Han behöver träna för att komma i form helt enkelt, och det ska vi lösa”, sa Werner.

Nu berättar också Isak själv om sin status inför VM-premiären mot Tunisien 15 juni.

– Jag mår bra efter att jag haft lite skadebekymmer. Det viktigaste är att jag är i gott skick till VM-premiären och det är ett tag kvar. Man kan jobba på det, säger säger han på en pressträff under fredagen på landslagets hotell och fortsätter kring långa frånvaron.

– Det har varit en utmaning. Mycket rehab så klart vilket är det tråkigaste som finns. Att få göra mycket av det är inte kul. Men ah, det har funnits positiva delar också. Marssamlingen som man fick följa från tv-soffan.

Kollade på skadan: ”Gjorde mål samtidigt, gillar att kolla när jag gör mål”

Isak syftar förstås på playoffet mot Polen som Sverige vann med 3-2. Isak var skadad hemma i England och medan de blågula spelarna firade avancemanget vilt på hemmaplan var det desto lugnare för Isak på engelsk mark.

– Raka motsatsen faktiskt. Jag kollade ensam, jag ville det. Det var svårt att greppa vad som hände innan det sjönk in. Jag hade nog behövt vara på plats för att få den ordentliga känslan.

Det var aldrig nära att Isak skulle hinna bli fit till playoffet, något han själv svarar på.

– Det hade inte varit kul att se på mig om jag hade spelat. Det var en komplicerad skada, säger Isak om smällen från Tottenhams Micky van de Ven som tvingade svensken till karriärens första operation.

– Det var en lite läskig upplevelse. Jag gillar inte att kolla på skadevideos, så det var otur att jag gjorde mål samtidigt. Jag var tvungen att se på den ändå för jag gillar att kolla när jag gör mål, avslutar Isak leendes.