Mikael Anderson om uttalandet: ”Inte så allvarligt”

Djurgårdens Mikael Anderson har varit kritisk mot klubbens transferfönster.

Nu tar mittfältaren ett steg tillbaka från sitt uttalande

– Det är inte min roll att prata om nya spelare, säger Anderson på en pressträff inför lördagens cupmatch.

Foto: Bildbyrån

Djurgårdens trupp har landat i Stockholm och laddar upp inför lördagens cuppremiär mot Falkenbergs FF. Under lägret i Spanien uttryckte Mikael Anderson sitt missnöje med klubbens transferstrategi i en intervju med Aftonbladet.

Nu backar mittfältsstjärnan från sina uttalanden.

– Jag har inte mycket att säga om det nu. Jag pratar mycket med Bosse och Jani. Det är inte i min roll att prata om nya spelare till och från klubben, säger han på en pressträff.

Enligt islänningen har varken sportchef Bosse Andersson eller tränare Jani Honkavaara pratat med mittfältaren om kritiken. Hans tolkning är att de var medvetna om bristerna som han ville belysa.

– Jag är alltid väldigt ärlig i de intervjuerna jag gör. Och det ju var inte så allvarligt det jag sa, menar han.

Mikael Anderson värvades till Djurgården i somras från danska Aarhus. 27-åringen gör därmed sin första försäsong i Allsvenskan, med allt vad det innebär.

– Det är lite svårt. Det har varit många långa träningspass, kanske lite för många. Men det är härligt att komma igång nu. Det är det jag har väntat på hela försäsongen, berättar han.