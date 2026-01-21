Milosevic lägger av: ”Tack för allt fotbollen”

Alexander Milošević, 33, tackar för sig.

Mittbacken bekräftar att han avslutar karriären.

”Tack för allt fotbollen”, skriver han.

Foto: Bildbyrån

Den tidigare AIK-mittbacken Alexander Milošević har gjort sin sista match. Ett drygt halvår efter att han lämnade engelska Portsmouth meddelar 33-åringen att han lägger karriären på hyllan.

”Tack för allt fotbollen. Tack för allt du gett mig, alla drömmar som blivit till verklighet och de som aldrig gjorde det. Från liten pojke i Rissne, till mina drömmars klubb AIK, SM-guld, U21 guld, landslaget, OS i Brasilien och massa andra länder jag fått chansen att uppleva.”, skriver Milošević i ett inlägg på Instagram.

Profilen har gjort över 200 tävlingsmatcher för AIK och var med och vann SM-guld 2018 med ”Gnaget”. Han var även en del av det svenska U21-landslaget som vann EM-guld sommaren 2015.

”Stort tack Till de klubbar jag fått äran att representera under åren och alla supportrar som varit där och stöttat – Tack. Jag har inte ord nog att beskriva den kärlek och uppskattning jag fått känna under den här perioden av mitt liv, och kommer för alltid vara er tacksamma.”, fortsätter han.