Mittfältsduo provspelar med Degerfors

Degerfors kommer att testa två spelare.

Alvin Krizoua och Khalifa Sylla finns med i truppen i träningsmatchen mot Sandviken.

Foto: Bildbyrån

Degerfors säkrade det allsvenska kontraktet i den sista omgången av allsvenskan.

Under fredagen kommer ”bruket” att spela en träningsmatch mot superettan-klubben Sandvikens IF.

Inför matchen meddelade Degerfors att två provspelare kommer att testas.

Det rör sig om mittfältsduon Alvin Krizoua, 20 och Khalifa Sylla, 22. Krizoua tillhör franska Auxerre och Sylla tillhör Pau.

Duon har deltagit i degerfors träning under veckan och får nu chansen att spela en träningsmatch.