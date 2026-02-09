Max Nielsen hyllar Herman Johansson: ”Herregud”

Mjällby har värvat Max Nielsen som ersättare till Herman Johansson.

Dansken är glad över sin nya klubbadress.

– Jag har alltid drömt om att spela i Sverige, säger han till Blekinge Läns Tidning.

Dagen innan nyårsafton stod det klart att Herman Johansson lämnade Mjällby AIF för FC Dallas i amerikanska MLS. Samma dag presenterades hans ersättare i form av den danska yttern Max Nielsen.

Men 21-åringen känner ingen press över att fylla Herman Johanssons skor. Han ser det snarare som en drivkraft.

– Det motiverar mig sjukt mycket. Jag har varit inne och tittat på klipp med Herman och tänkt, ”herregud, vilken bra spelare”. Jag är ju en annan typ av spelare, inte lika lång och stor, men jag kan andra saker. Jag tycker bara det är en sjukt häftig utmaning för mig, säger Nielsen till Blekinge Läns Tidning.

Nielsen spelade samtliga matcher under hösten för Hobro IK i den danska andradivisionen. Men den mängden förtroende har han inte alltid fått.

– Under en lång period kände jag att jag var tillräckligt bra men fick ändå inte spela. Då gick jag upp till tränarens kontor och sa att ”nu vill jag spela, annars vill jag bli utlånad”. Jag var irriterad och det gav mig ännu mer motivation till att ge allt vad jag kunde på träningarna. Och då fick jag också chansen till slut, berättar han.

När Mjällby hörde av sig var Nielsen säker på sin sak. Det är på Listerlandet som han ska fortsätta sin karriär. Han ser även fram emot att ta sig an Sverige och allsvenskan.

– Jag har alltid haft en dröm om att komma och spela i Sverige. Det finns några häftiga lag, fans och arenor, så jag har sett Sverige som ett kanske ännu bättre steg för mig än Superligan i Danmark, menar Nielsen.