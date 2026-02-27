Beskedet: Boateng klar för ny klubb

Emmanuel Boateng, 28, är klar för ny klubb.

Han är presenterad av HJK Helsingfors.

Foto: Bildbyrån

Emmanuel Boateng representerade IF Elfsborg i två säsonger från och med 2021.

I januari 2024 lämnade han för Turkiska Konyaspor. Hans tid i klubben tog slut under hösten och han har sedan dess varit kontraktslös.

Nu har han dock fått en ny klubb. HJK Helsingfors meddelar på sin officiella hemsida att Boateng ansluter. Han skriver på ett kontrakt över 2026, med option på ytterligare ett år.