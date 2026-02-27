Ellen Gibson, 29, är klar för Brommapojkarna.

Bajen-ikonen återvänder därmed till damallsvenskan.

– ”Gibbe” är en oerhört kompetent spelare som kan användas både på mittfältet och i backlinjen. Jag är oerhört nöjd med att ha fått in henne i laget, säger sportchef Staffan Jacobsson via klubbens uttalande.

Foto: Bildbyrån

Ellen Gibson lämnade damallsvenskan och moderklubben Hammarby efter säsongen 2024. Då hyllades Ellen Gibson för sina 24 år i klubben med ett storslaget tifo i Champions Leauge matchen mot Barcelona.

Efter det var det dags för utlandsäventyr och Ottowa Rapid, där stannade Gibson ett år och nu står det klart att hon vänder hem till Sverige och återvänder till damallsvenskan. 29-åringen är klar för BP.

– Det som lockade med BP var helheten. För mig känns det som rätt steg och jag är glad över möjligheten att vara tillbaka i Stockholm och spela. BP är ett spännande lag med många talangfulla spelare och en miljö där jag hoppas både kunna utvecklas och bidra med min erfarenhet och mina kvaliteter. Jag har fått ett fint intryck av både spelare, ledare och klubben.

– Jag har blivit väl mottagen från första stund och det känns som en väldigt härlig grupp människor. Jag ser fram emot att komma in i laget ordentligt och bidra med mina kvaliteter. Framför allt ser jag fram emot att vara med och bygga något tillsammans och göra en säsong vi kan vara stolta över, säger Ellen Gibson via klubbens uttalande.

Sportchef Staffan Jacobsson säger följande om sitt nyförvärv:

Gibson har cupguld, SM-guld och erfarenhet av Europaspel i bagaget.