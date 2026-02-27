Uddamålsförlust mot Danmark i F17 EM-kvalet

F17-landslaget mötte Danmark under fredagskvällen.

Det blev en 3–2 förlust för Blågult.

Foto: Bildbyrån

Sverige tog emot Danmarks F17-landslag för att spela det avgörnade EM-kval i Stockholm. Danmark drog det starkaste kortet och vann med 3–2 och för Sverige kunde Juventus Rona Krasniqi och Hammarbys Fanny Peterson näta.

Blågult tar emot Tyskland på måndag sen 2 mars.

Startelvan för Blågult: Karlsson – Edstrand, Rautio, Hertzell, Eriksson – Junetoft, Jägerstedt Widstrand, Peterson – Myrén, Krasniqi, Breland.