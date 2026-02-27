Benfica stänger av supportrar: ”Olämpligt beteende”

Benfica stänger av sina egna supportar.

Detta sker efter deras uttalanden.

”På grund av olämpligt beteende på läktarna, av rasistisk karaktär, oförenligt med de värderingar och principer som styr klubben”, skriver Benfica på sin hemsida.

Gianluca Prestianni var avstängd när Benfica gästade Real Madrid i onsdags. Detta efter att Vinicius Junior anklagat honom för att ha uttalat sig rasistiskt när lagen möttes veckan innan.

I dag kom beskedet att några Benfica-supportar stängs av, av sin egna klubb. Klubben bekräftar att fem supportrar har stängts av och fått sina medlemskort indragna.

Avstängningarna av supportrarna är för närvarande tillfälliga, men kan komma att bli permanenta beroende på vilka beslut klubben fattar i ett senare skede.