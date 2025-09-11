Moisander dök upp på Kaknäs: ”De vet att jag älskar MFF”

STOCKHOLM. Han avslutade karriären efter fjolårssäsongen.

I går dök plötsligt Niklas Moisander upp på Djurgårdens träning på Kaknäs för ett studiebesök – och för att träffa sina landsmän.

– Finngården, säger förre MFF-backen och skrattar i en intervju med FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån/ FotbollDirekt

Niklas Moisander har gjort mål på Real Madrid och Manchester City i Champions League för Ajax, spelat Serie A med Sampdoria och Bundesliga med Werder Bremen.

Därför var det minst sagt en prestigevärvning som Malmö FF landade sommaren 2021.

Moisander blev direkt en bärande spelare i mittförsvaret under det succéfyllda första halvåret med spel i Champions Leagues gruppspel och SM-guld, men tiden i MFF kantades också av skador och som följd av det blev det totalt bara 56 matcher under de tre och ett halvt åren i den himmelsblåa dressen innan karriären avslutades i december i fjol.

Sedan sortin från MFF och livet som elitspelare har Moisander flyttat upp till Stockholm med sin familj.

– Min fru är från Stockholm och det var viktigt att direkt hitta ny skola för våra döttrar, säger Moisander till FotbollDirekt.

Vad har du gjort sedan du slutade med fotbollen?

– Ingenting, säger Moisander och bryter ut i skratt.

– Det har varit härligt att landa i allt, vara ledig i sommar. Mina döttrar var förvånade efter midsommar att jag fortfarande var kvar och inte börjat jobba, men det var skönt att njuta av sommaren. Nu känner jag dock att vill göra något, så jag ska börja plugga sports management.

”Jag glömmer aldrig åren i Malmö”

Det var under gårdagen som FD efter Djurgårdens träning fick syn på Moisander stå och samtala med landsmannen och vännen Rasmus Schüller. Niklas Moisander på Kaknäs… ja, det var oväntat men förklaringen är enkel – och det har inte bara att göra med alla finländare i Djurgården.

– Finngården, utbrister Moisander och skrattar.

– Det är klart det är speciellt med så många finländare i samma klubb. Det är inte vanligt med en finsk tränare i allsvenskan så det var kul att prata med Jani (Honkavaara), likaså de finska landslagsspelarna (Matias Siltanen, Miro Tenho, Adam Ståhl och nämnde Schüller).

Moisander fortsätter:

– Med tanke på min nya utbildning ville jag komma och se hur det funkar i en klubb som Djurgården. Bosse (Andersson, sportchef) har jag pratat med många gånger, jag är väldigt tacksam över att få komma och hälsa på.

Försökte Bosse Andersson locka över dig till Djurgården som spelare innan du gick till MFF?

– Nej, det tror jag inte han försökte med. Jag ville till allsvenskan och innan Malmö fanns inget konkret.

Saknar du MFF?

– Ja, trots att jag hade mycket skador under min tid där hade jag tre och ett halvt otroligt år i Malmö. Så ja, jag saknar MFF väldigt mycket. Det blev så abrupt när jag flyttade upp hit till Stockholm och Malmö FF kommer alltid ha en viktig plats i mitt hjärta. Jag glömmer aldrig de åren, säger Moisander och berättar vidare:

– Jag har fortfarande mycket kontakt med spelare som Ponne (Pontus Jansson), Johan Dahlin och så vidare. Men nu är det dags att börja ett nytt liv, börja ta steg för nästa utmaning.

Vad säger Jansson och Dahlin att du är i fiendeland på Kaknäs och besöker Djurgården?

– Haha! Jag berättade det för Johan, men han förstår ju. Det här var ju heller inte något officiellt utan jag ville bara komma och kolla. Jag är väldigt tacksam att jag fick komma, vara med i möten på Kaknäs och se hur allt funkar. Jag är bara intresserad. Men de alla vet att jag älskar Malmö.

Kommer du besöka AIK och Hammarby också?

– Så långt har jag inte tänkt, men jag bor närmare Djurgårdens träningsanläggning. Jag har inga sådana planer nu men jag vill jobba med fotboll och då är det viktigt att se hur det funkar i olika klubbar, säger Moisander som främst ser sig som en blivande sportchef efter sin utbildning.

– Det lutar åt det, jag tror det passar mig bäst.

Nu nämnde att Djurgården vet att du älskar MFF. Vilket är ditt bästa minne från tiden i Malmö?

– 2021 var ju fantastiskt med både Champions League och SM-guld. Det blev därefter mycket skador men jag fick hoppa in efter 30 minuter i guldmatchen mot Elfsborg 2023 och det var ju också ett häftigt minne. Jag har alltid sagt att Malmö kändes som hemma och det var så många fina människor i föreningen. Jag trodde aldrig att jag skulle spela Champions League eller Europa League när jag kom till Malmö, nu fick jag spela båda och det var helt fantastiskt. Malmö var som en familj som var väldigt svår att behöva lämna.