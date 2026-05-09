Mörkret – Blåvitts sämsta start på 73 (!) år

IFK Göteborg har gått segerlösa från sina sex inledande matcher i årets allsvenska.

Det har inte hänt för Blåvitt sedan 1953.

Vid poängtapp mot Hammarby kan ny historia skrivas.

Mycket har hänt i fotbollsvärlden sedan 1953. Chelsea har bränt igenom 35 olika tränare, tre generationers Maldini har hunnit representera AC Milan och Champions Leagues förlaga Europacupen har både införts och avvecklats.

Det är också så lång tid som har hunnit passera senast IFK Göteborg senast inledde en allsvensk säsong lika dåligt som dagens upplaga har gjort.

Riskerar att bli sämst någonsin

Efter sex omgångar väntar Stefan Billborns lag allt jämnt på sin första seger för säsongen. Det scenariot har inte utspelet sig för IFK Göteborg sedan 1953, det vill säga för 73 år sedan.

Den säsongen indelades med fyra raka förluster, följt av två oavgjorda matcher. I den sjunde omgången lyckades Blåvitt hämta hem säsongens första seger, när Helsingborg (då stavat ”Hälsingborg”) besegrades med 1–0.

Trots den knakiga starten lyckades IFK Göteborg hålla sig kvar i allsvenskan. Laget slutade åtta av totalt tolv lag, med tre poängs marginal till Sandvikens IF som åkte ur högsta serien.

Skulle man misslyckas att besegra Hammarby på Gamla Ullevi i nästa omgång kommer IFK Göteborg anno 2026 skriva in sig i historieböckerna för evigt.

Då skulle klubben stå segerlösa efter de sju inledande omgångarna, vilket aldrig har hänt för Blåvitt under allsvenskans 102-åriga historia.

Mardrömsstatistik mot Hammarby

Det är inte heller mycket som talar för en blåvit seger i nästa omgång. IFK Göteborg har inte besegrat Hammarby på hemmaplan i allsvenskan sedan 2016.

Sedan den matchen har IFK Göteborg bara lyckats vinna mot Hammarby två gånger i allsvenskan, båda gångerna på bortaplan. Senast det inträffade var i juli 2024.

I svenska cupen har IFK Göteborg desto bättre minnen från mötena med Hammarby. Så sent som 2025 besegrades Bajen med hela 4–0 i kvartsfinalen efter ett hattrick av Eman Markovic.