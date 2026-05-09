Nyckeln för att vända trenden: ”Vi är vår värsta fiende”

IFK Göteborg befinner sig i en tidig kris.

Då vill Tobias Heintz att fler spelare kliver fram.

– Det är lätt att man gräver ner sig och gömmer sig när det går emot, säger norrmannen till FotbollDirekt.

IFK Göteborg åkte på sin värsta förlust sedan 1997 när man förlorade med 6–0 borta mot Djurgården i den senaste omgången.

Under veckan har det hållits krismöten där både spelare och ledare ha fått prata ut. Tobias Heintz menar att det har gett en bra effekt, åtminstone för stämningen inom laget.

– Vi har varit väldigt öppna med varandra och försökt vara så tydliga som möjligt. Jag tror att det gett oss ett litet go. Det var länge sedan jag såg oss träna så som vi gjort den här veckan.Det känns som att förlusten senast har gjort att vi har blivit tightare, snarare än att vi dragits isär, säger Heintz när FotbollDirekt når honom.

”Då är det meningslöst”

Storförlusten i Stockholm blev kulmen på en minst sagt tung period för IFK Göteborg. Laget är tillsammans med jumbon Halmstad det enda laget som fortfarande väntar på säsongens första seger.

Härnäst väntar ytterlige ett 08-lag för Blåvitt. Nu handlar det om serietvåan Hammarby på Gamla Ullevi. Därefter vankas derby mot Örgryte.

– Efter den pinsamheten som vi var med om senast så går man bara på stolhet. Man ska inte ens förlora en duell på träningen, menar Heintz.

Hur balanserar ni det taktiska med det mentala i ett sånt här läge?

– Självklart blir det en hel del taktik om hur vi ska hantera Hammarby på bästa sätt. Men man kan ha världens bästa taktik och en otrolig bra matchplan, men om spelarna inte är påkopplade och har drivet så är det meningslöst, säger Haintz och fortsätter:

– Det är ingen hemlighet att den matchplanen vi hade mot Djurgården inte genomfördes korrekt. Men i de andra matcherna tycker jag att vi har gjort mycket som åtminstone är nära den planen som vi haft inför. Vi har haft både marginalerna med och mot oss.

Heintz pekar på de enkla detaljerna som en nyckel för att vända lagets negativa trend.

– Jag tycker att vi är vår största fiende. Vi kan lätt göra oss själva osäkra på ganska enkla detaljer. Sådana som folk kanske inte lägger märket till, men som är viktiga. Det försöker vi jobba bort.

Det är lätt att glömma att Tobias Heintz gör sin blott andra säsong för IFK Göteborg. Under sin korta tid i klubben har norrmanen vuxit ut till en ledargestalt.

Det är en roll som har kommit naturligt, menar han.

– I fjol gick jag från att vara ny till att bli en viktig spelare med en viktig roll för laget. Det kom väldigt organiskt. Jag försöker ta ansvar även i år. Det är i sådana här lägen man behöver ledare och erfarenhet.

Heintz erkänner att det kanske inte är helt sunt att lägga för mycket ansvar på sina egna axlar. Han menar att det finns fler ledargestalter i spelartruppen, men att de kanske behöver en extra push.

– Det är lätt att man gräver ner sig och gömmer sig när det går emot. Då behöver man bita ihop och tro på sina lagkamrater och sina tränare och på klubben generellt. Jag tycker att vi har de typerna i laget, men en del saker måste falla på plats för att ännu fler ska kliva fram.

Matchen mellan IFK Göteborg och Hammarby har avspark klockan 15:00.