Nytt besked om Vinicius Nogueira: ”Positivt”

Vinícius Nogueira, 23, fick inget arbetstillstånd.

Nu har Migrationsdomstolen hävt beslutet och ett nytt besked inväntas.

”Ett positivt steg framåt”, skriver Halmstads BK.

Foto: Bildbyrån

Det var i våras som Halmstads BK-spelaren Vinícius Nogueira nekades ett nytt arbetstillstånd. Sedan dess har brassen varit utlånad till norska Vålerenga, men nu ser Nogueira ut att kunna återvända till Sverige och HBK.

Klubben meddelar under måndagen att Migrationsdomstolen har hävt Migrationsverkets beslut om arbetstillstånd, och nu inväntas en ny bedömning kring 23-åringens vara eller icke vara.

”Ett positivt steg framåt”, skriver HBK i ett uttalande.

Vinícius Nogueira har kontrakt med Halmstads BK över 2027.