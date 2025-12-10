Officiellt: AIK värvar Adam El Jaouni från Malmö FF

Den 17-årige mittfältaren Adam El Jaouni lämnar Malmö FF:s ungdomsverksamhet.

Talangen fortsätter karriären i AIK, bekräftar hans agentur.

Malmö FF har under året sett flera unga spelare lämna klubbens akademi, och nu står det klart att ytterligare en talang går vidare i sin karriär. Mittfältaren Adam Eljaouni, 17, fortsätter sin utveckling i AIK.

Det är spelarens agent, Total Sport Agency, som meddelar att deras spelare skrivit på för AIK. På Instagram skriver agenturen att de är redo att stötta Eljaouni i nästa steg mot nya utmaningar och mål.



AIK har inte offentligtgjort värvningen ännu.

Eljaouni representerade Malmö FF:s P17-lag under den gångna säsongen och noterades för 14 matcher.