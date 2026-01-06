Officiellt: Bilal Hussein klar för Degerfors

Bilal Hussein återvänder till allsvenskan.

Den tidigare AIK-mittfältaren har skrivit på ett flerårskontrakt med Degerfors IF.



Degerfors IF bekräftar att Bilal Hussein är klar som ny spelare i klubben. Mittfältaren ansluter från Hertha Berlin och har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig till och med 2027.

– Vi är naturligtvis mycket glada över att ha kunnat knyta till oss en så pass meriterad spelare som Bilal Hussein. Det är en bollskicklig mittfältare med bra speluppfattning, som spelat på en hög nivå under en lång tid. Vi har bra koll på Bilal sedan tidigare och han har spelat med både Henok och Daniel, så vi vet vilka kvalitéer han besitter. Jag ser fram emot att få se honom på Stora Valla, säger Degerfors-sportchefen Patrik Werner till klubbens hemsida.

Hussein, som tidigare representerat AIK, är därmed tillbaka i svensk fotboll.

Under tiden i AIK spelade Bilal Hussein totalt 114 tävlingsmatcher och var en del av laget som tog SM-guld 2018. På landslagsnivå har han representerat Sverige i 31 ungdomslandskamper och dessutom noterats för två framträdanden i A-landslaget. I Hertha Berlin gjorde han 36 matcher, varav 17 på seniornivå i klubben och i 2. Bundesliga.