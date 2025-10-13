Officiellt: Neuman klar för Öster – blir chefsscout

Leo Neuman har fått ett nytt jobb.

Han är klar som chefsscout för Öster.

– Det känns väldigt bra, säger Neuman på klubbens hemsida.

Foto: Bildbyrån/skärmdump X

Öster fick ny sportchef i form av Ola Larsson i somras, och nu är en ny rekrytering gjord. Nykomlingarna i allsvenskan meddelar att Leo Neuman är klar som ny chefsscout. Han kommer senast från AIK där han varit rekryteringsansvarig i akademin och dessutom jobbat i A-laget som teknisk scout. Enligt klubben börjar han jobba direkt.

Ola Larsson, sportchef, säger så här om sin nya kollega.

– Det känns väldigt bra att Leo valt att komma till oss i Öster och jag tror att han kommer passa perfekt in i det sätt som vi vill jobba här. Han har en stark analytisk förmåga, ett modernt arbetssätt och goda kontakter i bland annat Skandinavien och Afrika.

Leo Neuman säger följande om sitt nya jobb.

– Det känns väldigt bra att vara på plats här i Växjö och det ska bli inspirerande att dra igång direkt. När Ola presenterade den resan som Öster inlett kände jag snabbt att detta är något som jag vill vara en del av. För mig är det viktigt att driva en scoutingstrategi som går i linje med klubbens identitet och spelmodell. Öster är en klubb med stark tradition och identitet där jag tror att vi med en tydlig struktur runt vår sportsliga organisation kan ta nästa steg i utvecklingen