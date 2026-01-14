Officiellt: Nigerian presenterad av Kalmar FF

Kalmar FF har gjort sin första värvning inför allsvenska återkomsten.

Nigerianen Sodiq Lawal ansluter på ett fyraårskontrakt.

– Vi fick upp ögonen för honom i somras när Beyond Limits vann Gothia Cup, säger sportchef Mats Winblad.

Foto: Bildbyrån

Efter ett år i superettan, klubbens första där sedan 2003, är Kalmar FF tillbaka i allsvenskan igen.

Nu står det klart att första värvningen är i hamn inför återkomsten.

KFF hämtar in från nigerianska akademin Beyond Limits då vänsterbacken Sodiq Lawal skrivit på ett fyraårskontrakt.

– Sodiq är en ung lovande vänsterback som har en väldigt stor potential. Vi fick upp ögonen för honom i somras när Beyond Limits vann Gothia Cup. Han är en passningsskicklig vänsterback som ofta och gärna fyller på offensivt. Vi är väldigt glada att han har valt Kalmar FF som den förening att fortsätta sin utveckling i, säger sportchef Mats Winblad (bilden) till klubbens egna hemsida.