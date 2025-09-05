Oliver Stanisic lägger av: ”Vilken resa”

Oliver Stanisic, 31, slutar.

Det meddelar mittbacken via sin Instagram.

”Varenda sekund. Värt det. Tack”, skriver han.

Foto: Bildbyrån

Den rutinerade mittbacken Oliver Stanisic lämnade Sverige och Varbergs Bois för danska AC Horsens 2023. I Danmark blev det blott 20 matcher innan 31-åringen bröt kontraktet tidigare i våras.

Nu meddelar Stanisic att fotbollskarriären är över.

”Det är dags. Vilken resa. Från division två till allsvenskan. Varenda sekund. Värt det. Tack”, skriver han på sina social medier.

Oliver Stanisic gjorde 112 matcher för Varbergs Bois. Han har tidigare gjort nästan 50 matcher för Örgryte IS.