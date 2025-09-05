Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Oliver Stanisic lägger av: ”Vilken resa”

Author image
Fredrik de Ron
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Oliver Stanisic, 31, slutar.
Det meddelar mittbacken via sin Instagram.
”Varenda sekund. Värt det. Tack”, skriver han.

230729 Varbergs Oliver Stanisic jublar efter fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan Halmstad och Varberg den 29 juli 2023 i Halmstad.
Foto: Bildbyrån

Den rutinerade mittbacken Oliver Stanisic lämnade Sverige och Varbergs Bois för danska AC Horsens 2023. I Danmark blev det blott 20 matcher innan 31-åringen bröt kontraktet tidigare i våras.

Nu meddelar Stanisic att fotbollskarriären är över.

”Det är dags. Vilken resa. Från division två till allsvenskan. Varenda sekund. Värt det. Tack”, skriver han på sina social medier.

Oliver Stanisic gjorde 112 matcher för Varbergs Bois. Han har tidigare gjort nästan 50 matcher för Örgryte IS.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt