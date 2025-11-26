Öppningen för comeback i Djurgården: ”Har ingen klubb”

Daniel Amartey och Besiktas bröt oväntat förra året – och ghananen har än mer oväntat inte spelat fotboll sedan dess.

Den turkiska journalisten Mustafa Korkusuz som för tv-kanalen TRT Spor nitiskt bevakat Besiktas i många år tror inte en comeback i svensk fotboll och Djurgården är en omöjlighet längre för den forne Premier League-vinnaren.

– Nu när han inte har någon klubb tror jag definitivt att han är öppen för det, säger Korkusuz till FotbollDirekt.

Foto: Alamy / Bildbyrån

Daniel Amartey upptäcktes i Ghana av Magnus Pehrsson som tog den unge mittfältaren till Djurgården. Under ”MP:s” ledning fick Amartey snabbt ett allsvenskt genombrott 2013 innan han efter att ha skolats om till mittback såldes till FC Köpenhamn sommaren 2014.