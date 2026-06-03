Viftar bort direkt: ”Inte heller jag som bestämmer”

STOCKHOLM. Hård konkurrens på vissa platser, mindre på andra.

Jesper Karlström är landslagets enda sexa inför VM i Nordamerika, men ändå känner han sig inte given på positionen.

– Absolut inte. Det är flera som kan spela i den rollen och det är heller inte jag som bestämmer, säger 30-åringen till FotbollDirekt.

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Han väntas bilda centralt mittfält med Yasin Ayari och kanske även Lucas Bergvall i sommarens VM-slutspel. Men medan Ayari och Bergvall spelar som mer framskjutna mittfältare är Jesper Karlström landslagets enda renodlade sexa.

Den defensivt skicklige fältaren som inte räds att smälla på i närkampsspelet har blivit lagkapten i Udinese och förlängde nyligen kontraktet med Serie A-klubben dit han kom från Lech Poznan sommaren 2024.

Men trots succén i Italien ser han sig inte själv som given i elvan, detta trots att han alltså är den enda uttagna defensiva mittfältaren i truppen.

– Jag känner mig absolut inte given, det gör jag absolut inte. Det beror ju helt på hur vi spelar också, vilka egenskaper som man har. Vi har många duktiga innermittfältare.

Skulle Karlström inte spela som sexa finns mittback Eric Smith att tillgå i rollen, St Pauli-svensken som kan spela både libero, renodlad mittback och uppflyttad som defensiv mittfältare.

– Eric är en av dem som kan spela där så klart. Det är flera som kan spela sexa i landslaget, men det är heller inte jag som bestämmer. Som sagt, det beror på hur vi kommer spela, vilken formation vi kör och vilka egenskaper som behövs. Det kan se lite olika ut, förklarar Karlström.

Hyllningen till Beijmo efter känsliga övergången: ”En sjukt bra flytt”

Under sin tid i Djurgården var Karlström bästa vän med Felix Beijmo, högerbacken som nu varit rejält i ropet efter att han som lagkapten och färsk ligamästare med AGF Århus gjorde den känsliga flytten som Bosman till FC Köpenhamn.

– Jag är jätteglad för hans skull, det är en sjukt bra flytt för honom. En storklubb, Köpenhamn är en bra stad. Ja, jag är superglad för hans skull, säger Karlström om Beijmo.

Tycker du att han borde kommit med i VM-truppen efter succén i Danmark?

– Han är en jätteduktig spelare som haft en superbra säsong. Han har gjort flera bra säsonger i rad och det är klart han har kvaliteter för att spela i landslaget, säger Karlström och tillägger:

– Men sedan är alla som är med i landslaget jätteduktiga och det här är inte min sak att kommentera.