Öster chockade Häcken – vann på Bravida

Öster besegrade BK Häcken på Bravida arena.

Segern innebar att nykomlingen klättrade upp på säker mark.

BK Häcken välkomnade nykomlingen Öster hemma på Bravida arena under söndagseftermiddagen.

Gästerna, som inte hade förlorat på tre raka matcher, var i desperat behov av poäng för att fortsätta jaga allsvenskt kontrakt till 2026, och i slutsekunderna av den första halvleken var det Öster som tog ledningen när Daniel Ljung placerade in bollen bakom en chanslös Andreas Linde i Häcken-målet.

Med knappt tio minuter kvar att spela utökade Alibek Aliev till 2–0 och cementerade slutsiffrorna.

Vinstern betydde att Öster klättrade upp på 13:e plats i tabellen, förbi Halmstads BK, och upp på säker mark.

Häcken ligger tia i tabellen.

Startelvor:

BK Häcken:

Linde – Lindberg, Lode, Samuelsson, Lundkvist – Andesen, Gustafson, Rygaard – Ngabo, Svanbäck, Layouni.

Östers IF:

Wallinder – Varmanen, Adolfsson, Kricak, Bergquist – Uddenäs, Christensen, Suhonen, Ljung – Söderberg, Aliev.