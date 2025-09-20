Öster kan säkra kontraktet: ”Vi har en väldigt stor chans”

Öster vände och vann en osannolik match förra veckan.

En seger som betydde mycket självförtroende och ett bra läge i tabellen.

– Spelar vi med sånt hjärta och de offensiva kvaliteterna vi spelade med förra veckan så tror jag inte att vi har några problem att vara kvar i allsvenskan, säger Alibek Aliev till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

I förra veckans match kunde Öster vända och vinna. Alibek Aliev gjorde två mål och en assist i vändningen.

– Vi låg under med 3–2 när det blev tilläggstid och sen får vi in två bollar på ett jävligt sjukt sätt och vi gjorde två fina mål. När vi gör 3–3 så känner vi att jag ska hämta bollen fortsätta, säger anfallaren till FotbollDirekt och fortsätter:

– Det kändes otroligt bra. Det handlar mycket om sköna segrar men just den här segern gör en extra glad med tanke på hur vi vänder matchen och hur viktig den var. Det var många människor runt omkring som förklarade vad segern betydde för dem.

Härnäst väntar serieledarna Mjällby på bortaplan för Östers del. En match där Alibek Aliev tror att Öster kan sno poäng.

– Man kommer dit med ett helt annat självförtroende som lag och vi vet att när man möter lag som är starka i slutet så visar det som lag att man aldrig ger upp och sånna lag vill man inte möta. Jag är övertygad om att vi kommer göra en bra match mot Mjällby, men många tror inte att vi har någon chans. Vi har tro på att vi kan sno poäng mot Mjällby borta.

”Spelar vi med sånt hjärta”

I och med förra veckans seger så har Öster en bra chans att kunna säkra det allsvenska kontraktet. Framförallt för att man möter både Degerfors och Halmstad som ligger bakom dem i tabellen.

– Vi har en väldigt stor chans och vi möter både Degerfors och Halmstad hemma. Två väldigt viktiga matcher och många pratar om att vi ska vinna dem två så hänger vi kvar men jag ser inga problem med att vi ska kunna vinna fler matcher. Spelar vi med sånt hjärta och de offensiva kvaliteterna vi spelade med förra veckan så tror jag inte att vi har några problem att vara kvar i allsvenskan. Men det gäller också att alla gör sitt yttersta och jobbar stenhårt för varandra.

Vad ska ni göra för att säkra kontraktet?

– Vi ska jobba hårt för varandra och de som vill vinna mest och jobba hårdast kommer att ta poängen de sista sju matcherna.

Matchen mellan Mjällby AIF och Östers IF drar i gång 17.30.