Östers huvudbry: Suhonen sjuk inför måstematchen
En viktig match väntar för Östers IF på lördagen.
Då lär Anssi Suhonen saknas på grund av sjukdom.
Det rapporterar Smålandsposten.
Östers IF slåss om att säkra ett allsvenskt kontrakt. Växjöklubben ligger på en 14:e plats (kvalplats) och ställs under lördagen mot Degerfors på en 15:e plats (nedflyttningsplats).
Nu bekräftar Öster-tränaren Roberth Björknesjö ett avbräck inför ödesmatchen.
Mittfältaren Anssi Suhonen är sjuk och lär med största sannolikhet missa drabbningen. Finländaren har inte deltagit i träning på hela veckan.
– Jag vet att han inte kunde träna i dag, så det är väl ytterst tveksamt i morgon. Det är en match där du måste ha jävligt mycket spring i benen för att lira. Så det är inte troligt att han är med, säger Björknesjö till Smålandsposten.
Suhonen anslöt till Öster i somras och på de två senaste matcherna noteras han för ett mål och en assist.
Ytterligare en sjuk Öster-spelare är Vladimir Rodic.
– Han (Rodic) kan vara med på bänken i morgon. Han kan göra sin yttersida i slutet där så det räcker, säger Öster-tränaren.
Matchen mellan Öster och Degerfors startar 17.30 under lördagen.
