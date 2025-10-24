Östers huvudbry: Suhonen sjuk inför måstematchen

En viktig match väntar för Östers IF på lördagen.

Då lär Anssi Suhonen saknas på grund av sjukdom.

Det rapporterar Smålandsposten.

Foto: Bildbyrån

Östers IF slåss om att säkra ett allsvenskt kontrakt. Växjöklubben ligger på en 14:e plats (kvalplats) och ställs under lördagen mot Degerfors på en 15:e plats (nedflyttningsplats).

Nu bekräftar Öster-tränaren Roberth Björknesjö ett avbräck inför ödesmatchen.

Mittfältaren Anssi Suhonen är sjuk och lär med största sannolikhet missa drabbningen. Finländaren har inte deltagit i träning på hela veckan.

– Jag vet att han inte kunde träna i dag, så det är väl ytterst tveksamt i morgon. Det är en match där du måste ha jävligt mycket spring i benen för att lira. Så det är inte troligt att han är med, säger Björknesjö till Smålandsposten.

Suhonen anslöt till Öster i somras och på de två senaste matcherna noteras han för ett mål och en assist.

Ytterligare en sjuk Öster-spelare är Vladimir Rodic.

– Han (Rodic) kan vara med på bänken i morgon. Han kan göra sin yttersida i slutet där så det räcker, säger Öster-tränaren.

Matchen mellan Öster och Degerfors startar 17.30 under lördagen.