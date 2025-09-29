Östers IF meddelar – tar in Omondi på provspel

Under måndagskvällen tar Östers IF mot IFK Göteborg i allsvenskan.

Ett par timmar innan dess basunerar man ut en nyhet.

Detta gällande Aroko Humphrey Omondi – som kommer att provträna med Växjö-klubben.

Foto: Bildbyrån/Skärmdump X

Det är med ett par timmar kvar till matchen mellan Östers IF och IFK Göteborg som måndagens hemmalag kommer med en nyhet.

Detta gällande en spelare som man har valt att ta in på provspel.

Han heter Aroko Humphrey Omondi, är 17 år gammal, kommer från Kenya och spelar som mittfältare.

Omondi, som fyller 18 senare i år, kommer att spela med Öster i två veckor. Just nu spelar talangen för Kariobangi Sharks FC och har även gjort landskamper för Kenyas U20-landslag.

– Han kommer att inleda i P19 där han gör sin första träning redan idag och sedan kommer han att träna med A-laget nästa vecka. Det är en central spelare med spännande offensiva kvaliteter och jag ser fram emot att se honom i vår verksamhet de kommande två veckorna, säger Östers sportchef, Ola Larsson, i ett uttalande.