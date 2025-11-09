Pekas ut som Mjällbys startskott: ”Gav en trygghet”
ÅRSTA. Mjällby har tagit allsvenskan och världen med storm.
Nu pekas försäljningarna av Noah Persson och Otto Rosengren ut som en nyckel till framgången.
– De har gjort det grymt bra och är välförtjänt etta, säger Persson till FotbollDirekt.
Mjällby AIF:s sensationella SM-guld har inte undgått någon. Uppstickaren körde över allsvenskan 2025, säkrade guldet med tre (!) matcher kvar och är på väg att fullständigt krossa det tidigare poängrekordet.
