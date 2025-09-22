Peking tar emot AIK – talangen startar för Gnaget

IFK Norrköping mot AIK i allsvenskan denna måndagskväll.

Inför matchen så har nu de båda lagen kommit med sina startelvor.

Foto: Bildbyrån

IFK Norrköping slåss för sin överlevnad i allsvenskan medan AIK slåss för en Europaplats till nästa säsong.

Ikväll ställs de mot varandra på Platinumcars arena.

Inför kvällens drabbning så har nu de båda lagen kommit med sina startelvor och anmärkningsvärt är att Sadok Yohanna gör sin första seriestart för AIK.

STARTELVOR:

IFK Norrköping: Andersson – Neffati – Sögaard – Watson – Tamba – Baggesen – Fransson – Höög Jansson – Traustason – Nyman – Sigurgeirsson.

AIK: Nordfeldt – Benkovic – Papagiannopoulos – Isherwood – Edh – Salétros – Ayari – Celina – Yohanna – Flataker – Besirovic.