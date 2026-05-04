Priske hyllades på 3Arena i kväll

Casper Nordqvist
STOCKHOLM. Han vann skytteligan i fjol och lämnade därefter Djurgården.
Men i kväll var August Priske tillbaka på 3Arena för att hyllas före avspark mot IFK Göteborg.

18 mål och delad allsvensk skytteligaseger med Ibrahim Diabate.

Därefter tackade August Priske för sig i Djurgården som lämnade i en storaffär till Birmingham.

I helgen avslutades ligafasen i The Championship och Priske tog då chansen efter niondeplatsen i Englands andraliga genom att resa tillbaka till Stockholm för att se Djurgårdens hemmamöte med IFK Göteborg.

Inför avspark hyllades han inför storpubliken där han gick runt och tackade supportrarna på innerplan.

