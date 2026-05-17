Profetian: Målsnålt och chansfattigt mellan VSK och AIK

I dag gör Västerås SK och AIK upp om tre poäng.

Däremot kommer det inte att bli någon målrik tillställning.

Detta om man får tro statistik från Opta.

Efter sju allsvenska omgångar har nykomlingen Västerås SK spelat in åtta poäng, och befinner sig på en tolfeplats.

Fjolårets sjua, AIK, befinner sig två placeringar ovanför – men på lika många poäng.

Därför står mycket på spel när VSK välkomnar de svartgula till Hitachi Energy Arena under söndagen. Där jagar bortalaget sin första seger sedan den 19 april, mot Kalmar FF hemma, och de grönvita sin första seger sedan den 26 april (mot Brommapojkarna).

AIK:s starka bortafacit – bästa på sju år

Däremot talar inte mycket för att det blir en särskilt målrik match. Under fjolårets möten slutade båda matcherna med en uddamålsseger för ”Gnaget” (1-0 hemma och 1-2 borta). Västerås senaste viktoria mot Stockholmslaget var också ett bra tag sedan, mer specifikt år 1997.

Med ovanstående information i bakhuvudet ser det heller inte ut att komma särskilt många avslut från hemmalaget i dag. Detta då de, enligt siffror från Opta, har avlossat fem eller färre skott i tre av sina allsvenska matcher i år. Två av dessa kom även i de senaste två matcherna.

Ser man till AIK:s facit av att göra mål på bortaplan tyder mycket på att de lyckas under söndagen. Detta då de har gjort minst ett mål i de åtta föregående bortamatcherna i den svenska högstaligan. Det är även lagets längsta svit sedan 2019 (från maj till oktober).

Matchen mellan Västerås SK och AIK har avspark klockan 16.30 i dag.