Cypriotisk media: Bestämt sig för att återvända till allsvenskan
Marcus Rohdén kommer inte förlänga med AEK Larnaca för att i stället återvända till Elfsborg.
Det skriver cypriotiska Super Sport FM.
Han har inte spelat i Elfsborg på tio år.
Då, 2016, lämnade Marcus Rohdén Boråsklubben för italienska Crotone.
Sedan dess har Rohdén, som medverkade i VM 2018, spelat för italienska Frosinone, turkiska Fatih Karagümrük och sedan förrförra sommaren cypriotiska AEK Larnaca.
Men nu verkar den 35-årige mittfältaren gjort sitt i utlandet.
Cypriotiska Super Sport FM skriver att det står klart att Rohdén inte kommer förlänga med Larnaca där han varit en bärande spelare för att i stället återvända till Elfsborg i sommar.
Rohdén är fostrad i Hössna men spelade i Elfsborgs juniorlag 2007-2011 innan han tog klivet upp i A-laget.
