Cypriotisk media: Bestämt sig för att återvända till allsvenskan

Marcus Rohdén kommer inte förlänga med AEK Larnaca för att i stället återvända till Elfsborg.

Det skriver cypriotiska Super Sport FM.

Foto: Bildbyrån

Han har inte spelat i Elfsborg på tio år.

Då, 2016, lämnade Marcus Rohdén Boråsklubben för italienska Crotone.

Sedan dess har Rohdén, som medverkade i VM 2018, spelat för italienska Frosinone, turkiska Fatih Karagümrük och sedan förrförra sommaren cypriotiska AEK Larnaca.

Men nu verkar den 35-årige mittfältaren gjort sitt i utlandet.

Cypriotiska Super Sport FM skriver att det står klart att Rohdén inte kommer förlänga med Larnaca där han varit en bärande spelare för att i stället återvända till Elfsborg i sommar.

Rohdén är fostrad i Hössna men spelade i Elfsborgs juniorlag 2007-2011 innan han tog klivet upp i A-laget.