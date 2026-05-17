Officiellt: Xabi Alonso tar över Chelsea

Xabi Alonso, 44, tar över Chelsea.

Det meddelar London-klubben under söndagsmorgonen.

Foto: Bildbyrån

Chelsea har fått en ny huvudtränare. Xabi Alonso tar över och påbörjar sin nya tjänst den 1 juli och har skrivit ett kontrakt över fyra år.

– Chelsea är en av de största klubbarna i världens fotboll och det fyller mig med enorm stolthet att bli tränare för denna fantastiska klubb, säger 44-åringen via klubbens uttalande.

Spanjoren har tidigare tränat Real Madrid och Bayern Leverkusen.

– Från mina samtal med ägargruppen och sportledningen är det tydligt att vi delar samma ambition. Vi vill bygga ett lag som kan konkurrera konsekvent på högsta nivå och kämpa om titlar.

Alonso blir klubbens tredje tränare på ett år. Tidigare tränades laget av Enzo Maresca och därefter Liam Rosenior.