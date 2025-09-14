Rydström medger – oro har påverkat MFF

Malmö FF har gått svajigt i allsvensken den här säsongen.

Målet att ta tredje raka guldet har gjort MFF oroliga menar Henrik Rydström.

– Det har inget lag gjort sedan IFK Göteborg på 90-talet och det har gjort oss oroliga för att förlora matcher, säger han till Radiosporten.

Foto: Bildbyrån

Efter två raka SM-guld har Malmö FF haft chansen att göra något som senast gjordes på 90-talet, nämligen ta tre raka guld.

Men de regerande mästarna har blandat och gett i allsvenskan och inför dagens match mot IF Elfsborg så placerar man sig 18 poäng bakom serieledande Mjällby AIF (som dock spelat en match mer).

Just att Malmö FF har haft chansen att ta ett tredje rakt guld, något som alltså inte gjorts sedan 90-talet (Blåvitt vann fyra i rad mellan 1993 och 1996) har påverkat en hel del menar Henrik Rydström.

– Vi ville vinna allsvenskan tre år i rad, det har inget lag gjort sedan IFK Göteborg på 90-talet och det har gjort oss oroliga för att förlora matcher, säger Henrik Rydström till Radiosporten.

Härnäst för MFF väntar som sagt bortamöte med IF Elfsborg, den matchen drar igång 16:30 denna söndag.