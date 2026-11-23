Hammarby-tränaren Henrik Rydström hyllade IFK Göteborgs inställning efter 3–1-segern.

Kommentaren kan tolkas som en pik mot Djurgården.

– Till skillnad från kanske andra ibland i allsvenskan, säger han.

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Efter 3–1-segern mot IFK Göteborg leder Hammarby allsvenskan igen, på bättre målskillnad än Sirius inför sista omgången.

Efter matchen lyfte Hammarbytränaren Henrik Rydström fram motståndarnas inställning, och det med en kommentar som kan ses som en känga åt Djurgårdens håll.

– Det var kul att möta ett lag som kämpade, till skillnad från kanske andra ibland i allsvenskan. Det var roligt för publiken och produkten allsvenskan, säger Rydström till TV4.

På en följdfråga om han syftade på Djurgården svarade han:

– Vi mötte ett lag som kämpade, och det gör att segern känns ännu bättre.

Bakgrunden är söndagens match mellan Sirius och Djurgården, som Sirius vann med 1–0. Flera Djurgårdssupportrar ville inte se sitt lag vinna, eftersom en förlust kunde hjälpa Sirius i guldstriden mot ärkerivalen Hammarby. Spelarna var själva tydliga med att de bara gick för seger.

I sista omgången på söndag möter Hammarby Västerås SK borta, och Sirius möter IFK Göteborg. Båda matcherna startar klockan 15.00.