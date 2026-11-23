Hammarby tog emot IFK Göteborg under måndagen.

Hemmalaget tog en säker 3–1 seger och har guldet i egna händer.

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Från avspark visade Hammarby att man ville vara det bollförande laget. Hammarby kom till en del chanser men det var ett lättläst ”Bajen” och Göteborg kunde rensa. I den tionde matchminuten fick Hammarby en hörna som blev farligt, men bollen gick precis över ribban. Fyra minuter senare fick Blåvitt chans att ta ledningen på hörna men det blev inget av läget och Hammarby fick sen tillbaka sitt spel.

Blåvitt kunde sedan se till att många Hammarby-supportar på läktaren fick magont. Farliga kontringar där Hammarby inte hängde med men gästerna har svårt att få in bollen i mål och Hammarby har med mycket tur kunna rensa bort. Trots Hammarbys dominas spelmässigt så kommer man inte förbi Blåvitts försvar som innefattar stora delar av laget.

Efter 38 kom ledningsmålet för Hammarby efter att Noah Persson hittat Paulos Abraham som gjorde matchens första mål. Stämningen blev euforisk. Lagen hann bara starta i andra halvlek innan Montander Madjed utökade hemmalagets ledning till 2–0. Kort därefter kunde Blåvitt reducera med en fin nick som var otagbar för Warner Hahn i mål.

Victor Lind ville inte vara sämre han, med 12 minuter kvar såg han till att Hammarby kom ett steg närmare pokalen. I samma veva byttes Abraham ut med känning.