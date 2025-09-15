Rygaards chock efter utvisningen: ”Lite tufft”

Mikkel Rygaard fick rött kort efter en spark mot Max Fenger.

Dansken själv tyckte att det var lite väl hårt att bli utvisad.

– Jag försöker ta bollen, säger han till Aftonbladet.

Foto: Bildbyrån

BK Häcken åkte på en tung förlust hemma mot IFK Göteborg.

Desto värre blev det för Hisingenklubbens lagkapten (i Simon Gustafsons frånvaro) Mikkel Rygaard. Dansken kom in med dobbarna först i en duell med Blåvitt-strikern Max Fenger. Satsningen renderade i att huvuddomaren Kristoffer Karlsson visade honom det röda kortet.

Efter matchen förklarar Rygaard situationen.

– Jag försöker bara sno bollen och ser att Fenger är ganska nära. Jag försöker dra in min fot igen men domaren tycker att jag kommer in med för hög fart och rakt ben. Jag tycker det är ett lite tufft beslut, kanske ett gult kort hade varit ”fair”, säger Rygaard till Aftonbladet.

Dansken medger att han kom in lite olyckligt.

– Om jag hade kommit in med högre fart hade det varit solklart rött kort. Men det är inte så att jag kommer in med tanken att jag ska döda honom. Jag försöker ta bollen. Men han (domaren Kristoffer Karlsson) tycker något annat och det är klart att han får lite hjälp när alla stormar mot domaren och han (Max Fenger) filmar lite extra. Då är det klart att han gör det lättare för domaren.

Samtidigt var han inte beredd på att det skulle bli en utvisning.

– Jag var chockad att det var rött kort. Jag tänkte att det skulle bli frispark och så skulle vi spela vidare, avslutar han.



