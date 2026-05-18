Så ska Djurgården stoppa succélaget: ”Vi är inte rädda”

STOCKHOLM. Djurgården ställs mot tabellettan IK Sirius.

Dif-försvararen Max Larsson tror på det egna lagets spelidé.

– Vi kommer gå in med samma inställning, säger 22-åringen inför stormötet.

Djurgårdens IF har likt serieledande IK Sirius vunnit sina senaste matcher i allsvenskan. Under måndagskvällen drabbar lagen samman på 3 Arena i Stockholm.

Uppsalagänget har bland annat, hyllats för sina offensiva spelare. Djurgården-försvararen Max Larsson, 22, har tidigare ställts mot namnkunnigt motstånd i Bajens Montader Madjed och Malmös Taha Ali. Nu väntar en ny utmaning mot Sirius-offensiven.

– Jag har fått frågor inför varje match, att man ska möta bra spelare och så, men i matchen tänker man inte att det blir jag mot han. Jag tycker att vi som lag har tagit ner de här bra spelarna. Det har gått bra för mig och bra för laget, så vi försöker fortsätta på det spåret, säger Max Larsson till FotbollDirekt.

Larsson värvades in till Dif från VSK inför säsongen. I fjol hade han rollen som en wingback. Numera spelar han i en fyrbackslinje med ett mer defensivt fokus. Förändringen är inget Larsson haft problem med.

– Det är inget jag har tänkt på så mycket. Det är mer att man utvecklas varje dag, möter bra spelare i träning som är väldigt skickliga en mot en. Sedan har vi ett väldigt bra lag och alla hjälper varandra. Det är ett riktigt krigarlag vi har i år, vi står upp för varandra och man får otroligt mycket hjälp. Det är så ett lag ska vara tycker jag.

Ställs mot succélaget

Både Sirius och Djurgården är två lag som gillar att kontrollera matchbilden. Larsson förklarar att, trots motståndarnas succé, kommer de inte förändra på sitt spelsätt.

– Vi är inne i ett bra flow, så vi ska fortsätta på det. Vi är inte rädda för något lag. Vi kommer gå in med samma inställning, att vi vill vara det bollförande laget och vi har otroligt skickliga spelare. Vi går för vinst såklart och fortsätta på det här spåret vi är på, säger han och avslutar:

– Sedan kan man inte förutspå hur en match kommer att bli. Det kan bli mycket dueller och avbrott som påverkar. Det blev ju så lite mot Malmö i slutet, man vet ju aldrig hur en match kommer att bli men vi går in med inställningen att vi vill vara bollförande och skapa chanser på vårt sätt att spela.

Max Larsson har hittills spelat samtliga matcher i allsvenskan. Hans kontrakt med Djurgården sträcker sig till och med 2029.

Matchen mellan Djurgården och Sirius startar klockan 19.00.