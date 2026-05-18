Uppgifter: Juventus vill behålla Holm

Emil Holms framtid i Juventus är fortsatt oviss.

Nu uppges den italienska storklubben vilja behålla svensken även nästa säsong.

Spekulationerna kring nyligen VM-uttagna Emil Holms framtid fortsätter. Tidigare uppgifter har pekat på att högerbacken kan återvända till Bologna efter säsongen, men enligt Tuttosport är Juventus fortfarande intresserat av att behålla svensken.

Enligt tidningen planeras ett möte mellan Juventus och Bologna för att diskutera en förlängning av låneavtalen för Holm och João Mário, som gått i motsatt riktning.

Juventus uppges däremot inte vilja aktivera köpoptionen på Holm, värd cirka 197 miljoner kronor. I stället ska ett nytt lån vara det mest sannolika alternativet.