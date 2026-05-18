Förre AIK-stjärnan kan återvända – efter mardrömsstart

Rui Modesto, 26, sitter på ett lånevatal med Palermo.

Efter den tuffa starten i Serie A-kvalet kan den förre AIK-spelaren återvända till Udinese.

Sedan Rui Modesto lämnade efter sin succétid i AIK har han fått det allt svårare i Italien. Angolanens tid i Udinese kantades av skador och i februari anslöt han till Palermo i Serie B.

Det rörde sig om ett låneavtal med köpobligation med kravet att de säkrar en plats i Serie A, enligt sajten Tuttomercatoweb.

I den italienska andraligan är det de två bästa lagen som går direkt upp medan lagen som slutade på plats 4-8 gör upp i ett playoff. Palermo landade på en fjärdeplats och gick därmed direkt in i playoff-semifinal.

Palermo ställs mot Catanzaro i semifinalen och det första mötet slutade i en tung 3–0-förlust för det sicilianska storlaget. Modesto byttes in i den 61:a minuten.

På onsdag gör de upp i returmötet och då avgörs det vem som tar platsen i playoff-final. Palermo har en tuff uppgift framför sig och skulle de åka ur playoff-spelet innebär det att Modesto återvänder till Udinese.

Rui Modesto gjorde nio framträdanden i Palermo den här säsongen och svarade för en assist. 26-åringen representerade AIK från våren 2023 till sommaren 2024 och bidrog med 16 mål och tio framspelningar.