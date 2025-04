Sef och SvFF markerar: ”Nolltolerans mot inkastade föremål”

Under säsongsinledningen har vi fått se flera supportrar kasta in föremål under matcher.

Nu markerar Svensk elitfotboll och Svenska fotbollförbundet kraftigt mot detta.

”Svensk fotboll har nolltolerans mot inkastade föremål, bangers och utskjutande pyroteknik”, skriver de i ett gemensamt uttalande.

Allsvenskan och superettan har precis dragit igång, men vi har redan fått se flera incidenter där supportar kastat in föremål på planen.

Senast var förra helgen i AIK:s hemmapremiär mot IFK Norrköping.

Dessa incidenter får nu Svensk elitfotboll och Svenska fotbollförbundet att markera.

”Svensk fotboll har nolltolerans mot inkastade föremål, bangers och utskjutande pyroteknik. Nolltoleransen är till för att skapa sportsliga förutsättningar samt skydda spelare, ledare, domare och funktionärer från allvarliga skador”, skriver de i ett gemensamt uttalande.

Det meddelas även att situationsanpassade åtgärder kommer att vidtas om föremål kastas in.

”Kastas något in som stör spelet kommer domaren att blåsa av spelet följt av ett kortare avbrott ihop med ett speakerutrop. Skulle farliga föremål kastas mot eller på spelare, ledare, domare eller funktionär kommer matchen att avbrytas och matchmöte att genomföras. Under matchmötet fattas beslut om vilka åtgärder som ska tas för när matchen ska återupptas”.

