Siffrorna visar: Bajens kassaklirr för Bazoumana Touré

Bazoumana Touré, 19, såldes i en allsvensk rekordaffär från Hammarby till Hoffenheim.

Nu kan det bli ytterligare pengar för Bajen.

Enligt statistiktjänsten CIES kommer ivorianens värde öka med 70 procent 2026.

Foto: Alamy

Hammarby sålde Bazoumana Touré till tyska Hoffenheim i en affär värd drygt 138 miljoner kronor, som kan nå 160 miljoner om bonusar aktiveras. Därtill har Bajen även en vidareförsäljningsklausul.

– Vi har vår sell-on-del, sa sportchefen Mikael Hjelmberg till Expressen i höstas.

Det har tidigare ryktats om intresse från Premier League-klubbar för ”Bazou” enligt Sky Sports. Hoffenheim ser även en potentiell rekordförsäljning i Touré vilket i så fall skulle vara mer än 44 miljoner euro (480 miljoner kronor).

Nu visar statistiktjänsten CIES att det blir betydligt mer än 44 miljoner euro i Tourés värde. Tjänsten visar att mellan december 2025 och juni 2026 kommer hans värde att öka med 70 procent vilket blir totalt 58 miljoner euro (630 miljoner kronor).

CIES använder sig av spelade minuter, antalet platser i startelvan, målfrekvens och matchresultat för att värdera spelarna.

På toppen av listan finns Newcastles Nick Woltemade och Leipzigs Yan Diomandé.

Bazoumana Touré noteras för två mål och fyra framspelningar på 13 matcher i Bundesliga den här säsongen. Kontraktet med Hoffenheim löper ut sommaren 2029.