Sirius drömstart – Milleskog tar ledningen mot Bajen

Den nionde allsvenska omgången drog igång under onsdagen.

På 3Arena IP tar Hammarby IF mot IK Sirius.

Då chockade bortalaget Bajen – genom att ta ledningen i den femte minuten.





Efter åtta allsvenska omgångar har IK Sirius tagit nio poäng och befinner sig på en 13:e-plats i tabellen.



Elva placeringar ovanför, på en andraplats, befinner sig Hammarby med 17 poäng.



Under onsdagskvällen inleds den nionde allsvenska omgången med ett möte i Stockholm och 3Arena.



Där dröjde det inte länge innan matchen första mål föll.



I den femte minuten fick Noel Milleskog bollen vid straffområdeslinjen efter en hörna. Då drog den tidigare Dif-spelaren till med en halvvolley, via stolpen och in i mål.



Således tog Sirius ledningen med 0-1.

1-0 Sirius! Noel Milleskog ger bortalaget en drömstart mot Hammarby! 🔵⚫ 📲 Se matchen på Max pic.twitter.com/Qd8BBkbC4Z — Sports on Max 🇸🇪 (@sportsonmaxse) May 14, 2025



Matchen är igång, följ den här!



***



Startelvor:



IK Sirius: Diawara; Widgren, Sandberg, Carlsson, Voelkerling Persson – Lindberg, Heier, Walta – Persson, Ure, Milleskog.



Hammarby: Hahn; Skoglund, Eriksson, Vagic, Strand – Karlsson, Lindberg, Besara – Madjed, Boudah, Tounekti.



Till kvällens match har Hellberg valt att bänka Paulos Abraham och istället spelat Abdelrahman Boudah. In istället för avstängde Pinas kommer Simon Strand och talangen Wilson Lindberg Uhrström i stället för Tesfaldet Tekie. Det innebär även att 19-årige Lindberg Uhrström gör stardebut i allsvenskan.



I Sirius har det gjorts en förändring jämfört med matchen mot Häcken. Istället för avstängde Tobias Anker kommer Tobias Carlsson.