Sirius krossade Elfsborg – Walta historisk

Sirius krossade IF Elfsborg.

4–0 blev slutresultatet och Leo Walta slog till med två nya mål.

Med det så är han Sirius bästa målskytt någonsin i allsvenskan.

Foto: Bildbyrån

Sirius inledde matchen mot Elfsborg på ett lovande sätt. Redan i sjunde minuten såg Leo Walta ut att göra mål, men spelet hade just avblåsts och målet räknades inte.



Istället fick hemmalaget fira drygt 20 minuter senare, när Isak Bjerkebo mötte en lågt slagen hörna och satte 1-0. Det blev hans sjunde mål för säsongen i allsvenskan.

Strax före halvtid ökade Sirius på ledningen när försvararen Henrik Castegren skickade bollen i nät, vilket gav laget en komfortabel 2-0-ledning vid paus.

I den andra halvleken ville inte hemmalaget vara sämre och tio minuter i matchens slutskede utökade Leo Walta till såväl 3–0 som 4–0. Med dagens två fullträffar så är nu mittfältaren även Sirius bästa målskytt genom tiderna i allsvenskan.

Tack vare segern så har Uppsalaklubben nu också säkrat kontraktet till nästa säsong.



Startelvor:

IK Sirius: Celic – Rönnlöf Castegren, Sandberg, Anker, Krusnell – Heier, Lindberg – Bjerkebo, Walta, Persson – Ure.

IF Elfsborg: Pettersson – Wikström, Ibrahim, Granli, Hult – Magnusson, Olsson, Hellemaa – Sigurpálsson, Silverholt, Zeneli.