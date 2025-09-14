Smålandsderbyt skjuts upp – ny avsparkstid

Det är oväder i Småland.

Därför skjuts derbyt mellan Östers IF och IFK Värnamo upp.

Ny avsparkstid är klockan 15:00.

Smålandsderbyt mellan Östers IF och IFK Värnamo skulle ha sparkats i gång klockan 14:00 under söndagen. Nu står det klart att avsparken blir försenad till följd av oväder.

”På grund av regn och åska är matchen framflyttad”, skriver IFK Värnamo.

Ny avsparkstid väntades bli klockan 14:30. Kort därefter meddelar Öster att avsparken skjuts upp ytterligare, först till 14:45 och sedan till 15:00.

Öster ligger på 14:e plats i allsvenskan, negativ kvalplats, inför matchen. IFK Värnamo är jumbo i allsvenskan.