Sportchefen ryktas till allsvenskan: ”Jag har ambitioner”

Nicas Kjeldsen har tagit upp danska Lyngby i högstaligan.

Sportchefen har tidigare ryktats till flera svenska klubbar.

– Personligen har jag också ambitioner, säger han till danska Viaplay.

Malmö FF, IFK Göteborg och Djurgårdens IF är alla på jakt efter en ny sportchef. En person som ryktats tillsvenska klubbar är Lyngbys Nicas Kjeldsen. Expressen har tidigare rapporterar att minst två svenska klubbar tittar på Kjeldsen som en potentiell sportchef.

Nu svarar dansken på ryktena till allsvenskan.

– Det är inte min roll att kommentera detta. Jag har varit här (Lyngby) i nästan 13 år, och jag är verkligen glad över att vara i Lyngby, säger Kjeldsen till danska Viaplay.

Han förklarar att det är osannolikt att han blir kvar i Lyngby i sommar.

– Jag har ambitioner, men det finns också några som kan uppfyllas i Lyngby, men personligen har jag också ambitioner.

Lyngby blev nyligen klara för uppflyttning till den danska högstaligan.