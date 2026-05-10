Starka känslorna: ”Nära att börja gråta, varit väldigt tufft”

SOLNA. Mikael Marqués var borta i 1,5 år.

Nu har startat två raka matcher med att pulvrisera Blåvitt och derbyvinna mot AIK – där han också blev målskytt.

– Det var jävligt känsligt, jag var nära att börja gråta, säger Djurgårdens mittback i mixade zonen.

Djurgården vann under söndagen sitt första allsvenska derby mot AIK på tre år.

En av segerorganisatörerna var Mikael Marqués som nickade in 3-1-målet och som sedan låg bakom 4-2-målet med sin hockeyassist – ett mål som blev spiken i kistan inför dryga 46 000 åskådare på plats.

– Vi mår bäst nu, jag har inga ord, säger Marqués som själv tappade fattningen efter sitt eget mål.

– Jag var full av känslor, jag visste inte hur jag skulle fira, jag vet inte vad jag gjorde. Det var jävligt känsligt, jag var nära att börja gråta. Jag har kommit från en tuff resa, så det är mycket känslor.

Jobbiga resan tillbaka: ”Det har varit väldigt tufft”

Marqués vet så klart vad han pratar om. Den skada han åkte på sommaren 2024 i VSK höll honom borta från spel i 1,5 år och den förväntade comebacken i Djurgården förra våren dit han värvades som skadad från Västerås dröjde minst sagt länge.

– Efter målet var det bara känslor och tankar hur min resa varit. 1,5 år… det har varit väldigt tufft faktiskt, men jag har fått mycket stöttning och nu att få spela derby och göra mål, det är ju det man vill. Det här är det bästa jag vet. Det var känsligt.

På slutsignal firade Djurgårdens spelare vilt med supportrarna på södra kortsidan. Marqués bara skrattar när ämnet kommer på tal.

– Jag har aldrig firat så mycket. Det var jävligt kul, avslutar 24-åringen.