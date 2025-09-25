STOCKHOLM. Mikael Andersson har varit borta i veckan på grund av en lättare skada.

Men på lördag väntas isländska landslagsmannen vara åter i träning för Djurgården och tränaren Jani Honkavaara räknar med spel på måndag mot Sirius.

– Jag är 95 procent säker, säger finländaren.

Foto: Bildbyrån

Djurgården fick klara sig utan sin stjärnmittfältare Mikael Anderson i bortamatchen mot Malmö FF i förra omgången, detta då sommarförvärvet från Århus var avstängd.

Det blev trots allt seger mot MFF och nu är allt frid och fröjd med Anderson… eller? Nja, 27-åringen har missat flera träningar i veckan på grund av en lättare skada i benet, så även i dag.

I morgon, fredag, är Djurgården träningslediga och först på lördag väntas Anderson vara tillbaka i lagträning.

– Mikael ska träna på lördag, så han ska kunna spela på måndag, säger Honkavaara i sensommarsolen på Kaknäs.

Det finns ingen risk att han missar matchen mot Sirius?

– Så klart att det alltid finns en risk. Känner vi att det är en onödig risk ska han inte spela, men just nu ser det bra ut och då kan han spela. Men vi kommer inte riskera något.

Men det är inte hundra procent att han spela på måndag?

– Nej inte hundra, men det är väl 95 procent säkert.

I övrigt saknades fortsatt Mikael Marqués på grund av sjukdom, något som kan göra att Siriusmatchen går i stöpet och att debuten i blårandigt därmed dröjer för spelaren som kom skadad från Västerås i vintras.

– Vi har en ledig dag nu, sedan tränar vi lördag och söndag. Det är då vi tar beslutet, avslutar Honkavaara.