JUST NU: Priske sänkte MFF efter sent avgörande

Djurgården har nio raka utan förlust.

Under lördagen bortaslogs Malmö FF med 1-0 efter att August Priske avgjort i 88:e minuten.

– Inte vår bästa match men vi kämpade fram segern, säger stekhete dansken till Max.

Stormötet mellan Malmö FF och Djurgårdens IF gick mot 0-0.

Men då i 88:e minuten klev han fram på nytt: August Priske.

Dansken som gjort elva mål och är trea i allsvenskans skytteliga blev därmed matchhjälte med sitt distansskott.

– Jag gick mycket på instinkt. Det är inte första gången som jag kommer i det läget och jag visste vad som skulle hända när jag kom till läget, säger Priske till Max och fortsätter:

– Det var inte vår bästa match men vi kämpade fram segern. Det är mentalitet.

Djurgården har fem poäng upp till Europaplats, MFF har fyra.

Skåningarna buades ut av hemmapubliken efter slutsignal.