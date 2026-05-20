Stjärnans oväntade utspel: ”Vet inte vem det är”

Neo Jönsson har tidigare ropat ut sig som en framtida Ballon d’Or-vinnare.

När han ska prata om Sirius framgångssaga är han mer försiktig – och när FD frågar om han likt Felix Beijmo (som en gång i tiden sa att han skulle bli världens bästa högerback) blivit mer ödmjuk med åren kommer ett minst sagt oväntat svar.

– Jag vet inte vem han är, säger Jönsson om nyblivne danske ligamästaren.

När Felix Beijmo såldes till Werder Bremen för 30 miljoner kronor sommaren 2018 sa han att han ville bäst i världen på sin position.

Fyra år senare konstaterade högerbacken, som då var tillbaka i allsvenskan, att han blivit mer återhållsam i sina uttalanden.

För drygt två år sedan var det nästa svenska supertalangs tur att komma med ett kaxigt utspel. Den då 17-åriga Neo Jönsson basunerade ut att han skulle bli första svensk att vinna Ballon d’Or, priset som världens bästa fotbollsspelare.

Därför är det aning förvånande att succéspelaren i det Sirius som leder allsvenskan med fem poäng är så pass ödmjuk när FotbollDirekt frågar hur långt det här Uppsalalaget egentligen kan gå.

– Tråkigt svar, men vi har bara fokus på varje träning och varje match. Det är en match i taget. Vi tror på oss själva och klart man undrar hur långt det kan gå, men då gäller det att ha ständigt fokus som sagt på träning och match – och det är där mitt fokus ligger, säger Jönsson.

Under måndagskvällen var det 19-åringen som sänkte Djurgården med sitt 3-2-mål och han är en av flera succéspelare i det blåsvarta laget som har ögonen på sig från utlandet.

– En 19-åring som gör det bra i toppen av allsvenskan, klart det finns intresse… men mitt fokus är på Sirius, jag vill vara kvar här. Det här är min första seniorsäsong och jag har fullt fokus här. Jag vill göra allt som krävs för att vi ska ta oss till Europa och vinna SM-guld.

Resonerar Isak Bjerkebo med flera på samma sätt tror du nu när vi närmar oss sommarfönstret?

– Isak har gjort det otroligt bra, det vet alla, säger Jönsson om lagkamraten som hela fem gånger så här långt av årets allsvenska blivit uttagen i FotbollDirekts ”omgångens lag”.

– Sirius är en klubb med ambition att sälja spelare så vi får se vem som flyttar men vi har ett starkt lag och ett bra rekryteringsteam. Tappar vi någon vet vi att vi kan göra det bra ändå.

Du låter mer ödmjuk nu kontra när du sa att du skulle vinna Ballon d’Or. Har det uttalandet ändrat något för dig?

– Jag blir besviken om ni tycker att jag blivit ödmjuk, då måste jag ändra mig till nästa gång, säger Jönsson och skrattar.

– Jag tror jag kan nå högt. Jag har en bra självsäkerhet. Men jag vet inte, jag försöker väl bli mer vuxen och jag fick lite kritik för den repliken också (Ballon d’Or-utspelet)… men jag skiter i, jag kör mitt eget race.

Efter chocken: ”Då är han en rätt bra spelare”

När FotbollDirekt berättar hur Felix Beijmo blev försiktigare i sina uttalanden efter ”världens bästa högerback” och frågar om Jönsson gått i samma fotspår ser han frågandes ut.

– Jag vet inte vem det är.

Du vet inte vem Felix Beijmo är?

– Tyvärr inte. Jag vet inte om han vet vem jag är, men jag har bara fokus på mitt eget.

Han vann precis danska ligan med Århus. Det har gått obemärkt förbi dig?

– Jo jag vet att AGF vann ligan, det är rätt stort för dem.

Beijmo är kapten där.

– Då är han en rätt bra spelare, säger forne FCK-talangen och fortsätter:

– Men jag har lämnat den danska fotbollen, jag har inte koll där borta längre. Men kul för honom, avslutar Jönsson.

Fotnot: Beijmo har innan ankomsten till AGF Århus 2023 spelat för moderklubben Brommapojkarna, Djurgården, Werder Bremen, Greuther Fürth och Malmö FF. I Sverige vann han cupguld med Djurgården 2018 och dubbla SM-guld med MFF 2020-2021 samt cupguld med MFF 2022.