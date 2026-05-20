Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Southampton-tränaren riskerar avstängning

Lovina Stafhammar
Webbredaktör
Tonda Eckert, som tränar Southampton, riskerar en längre avstängning.
Detta efter spionskadalen, det rapporterar The Independets journalist  Miguel Delaney. 

Southampton har varit på tapeten de senaste dagarna på grund av den spionskadal som klubben anklagas för inför playoff-semifinalen mot Kim Hellbergs Middlesbrough

Southampton tog sig till playoff-finalen och efter det gick Middlesbrough ut med ett krav om att utesluta Southampton ur playoff-spelet på grund av spionskandalen. 

I går, tisdag, kom det besked att Kim Hellberg får en ny chans att ta sig till Premier Leauge efter att de fick överta Southamptons plats i finalen. 

Nu kommer uppgifter från Enligt The Independets  journalist Miguel Delaney att Southampton-tränaren, Tonda Eckert, kan få en länge avstängning efter de så kallade ”spygate”. Enligt uppgifterna är det engelska fotbollsförbundet FA villiga att anmäla tränaren för integritetsintrång. Vilket kan resultera i en total avstängning från fotbollen i 6–18 månader

