Arsenals säsong 2025/26 går inte av för hackor. För några veckor sedan blev ”The Gunners” klart för Champions League-final efter en krampaktig drabbning med Atlético Madrid och om en dryg vecka ska London-klubben tävla med PSG om den mest eftertraktade titeln i europeisk klubbfotboll.

Men redan i går, tisdag, fick Arsenal-supportarna fira. För första gången sedan 2003/04 är ”The Gunners” Premier League-mästare, efter att Manchester City misslyckats med att vinna borta mot Bournemouth, och den 22 åriga titeltorkan är äntligen över för alla rödvita sympatisörer.

Här kan du se det bästa från Arsenals Premier League-vinnande säsong.