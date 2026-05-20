JUST NU: Så lottades kvalet till Svenska Cupen

Så lottades kvalet till Svenska Cupen
Förra veckan vann Mjällby AIF Svenska cupen.
Nu har de första kvalomgångarna lottats till den kommande upplagan.
Under torsdagen förra veckan utspelade sig en mycket spännande match mellan Mjällby AIF och Hammarby IF på Strawberry Arena i Solna.
De två lagen gjorde då upp om titeln i Svenska Cupen – där Blekinge-laget skulle gå vinnande ur striden och få lyfta Gustaf VI Adolfs pokal för första gången någonsin.
Nu har den första kvalomgången, där SEF-klubbarna kliver in, till nästa upplaga av cupen lottats. Den är uppdelad i två regioner, syd och norr, och ser ut som följer:
Svenska cupen syd:
- Primetime FC/FK Karlskrona – Helsingborgs IF
- Lidköpings FK/Skövde AIK – Halmstads BK
- AC Studenternas/Lindö FF – Malmö FF
- IFK Skövde/Jönköpings Södra – Falkenbergs FF
- BK Olympic/Ariana FC – IFK Göteborg
- BK Astrio/Ängelholms FF – Kalmar FF
- Landvetters IS/Dalstorp IF – Norrby IF
- IF Viken/Utsiktens BK – BK Häcken
- Högaborgs BK/IFK Trelleborg – Östers IF
- Västra Frölunda/Onsala BK – IF Elfsborg
- Hovshaga AIF/Växjö Norra IF – IFK Värnamo
- Malmslätts AIK/Husqvarna FF – Gais
- Sävedalens IF/IF Böljan – Varbergs Bois
- Räppe GoIF/Hässleholms IF – Landskrona Bois
- FBK Balkan/Eskilsminne IF – Örgryte IS
- Västkurd BK/FC Trollhättan – Mjällby AIF
Svenska cupen nord:
- Viggbyholms IK/Sollentuna FK – Örebro SK
- Vendelsö IK/IFK Haninge – Djurgårdens IF
- Forssa BK/IK Franke – Ljungskile SK
- Hudiksvall FF/Friska Viljor FC – IK Sirius
- Konyaspor KIF/AFC Eskilstuna – IK Oddevold
- IK Sturehov/FBK Karlstad – GIF Sundsvall
- IFK Stocksund/FC Stockholm – Hammarby IF
- IFK Östersund/Kubikensborg IF – Degerfors IF
- Rågsveds IF/Enköpings SK – Västerås SK
- Assyriska FF/Vasalund IF – IFK Norrköping
- FC Järfälla/FC Arlanda – Östersunds FK
- Östra Ersboda FC/Piteå IF – AIK
- Bollstanäs SK/FC Gute – Nordic United
- Falu BS/Gefle IF – Brommapojkarna
- Unik FK/Karlbergs BK – IK Brage
- IF Eker Örebro/IF Karlstad – Sandvikens IF
