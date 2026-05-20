JUST NU: Så lottades kvalet till Svenska Cupen

Förra veckan vann Mjällby AIF Svenska cupen.

Nu har de första kvalomgångarna lottats till den kommande upplagan.

Se utfallet av lottningen här!

Foto: Bildbyrån

Under torsdagen förra veckan utspelade sig en mycket spännande match mellan Mjällby AIF och Hammarby IF på Strawberry Arena i Solna.

De två lagen gjorde då upp om titeln i Svenska Cupen – där Blekinge-laget skulle gå vinnande ur striden och få lyfta Gustaf VI Adolfs pokal för första gången någonsin.

Nu har den första kvalomgången, där SEF-klubbarna kliver in, till nästa upplaga av cupen lottats. Den är uppdelad i två regioner, syd och norr, och ser ut som följer:

Svenska cupen syd:

Primetime FC/FK Karlskrona – Helsingborgs IF

Lidköpings FK/Skövde AIK – Halmstads BK

AC Studenternas/Lindö FF – Malmö FF

IFK Skövde/Jönköpings Södra – Falkenbergs FF

BK Olympic/Ariana FC – IFK Göteborg

BK Astrio/Ängelholms FF – Kalmar FF

Landvetters IS/Dalstorp IF – Norrby IF

IF Viken/Utsiktens BK – BK Häcken

Högaborgs BK/IFK Trelleborg – Östers IF

Västra Frölunda/Onsala BK – IF Elfsborg

Hovshaga AIF/Växjö Norra IF – IFK Värnamo

Malmslätts AIK/Husqvarna FF – Gais

Sävedalens IF/IF Böljan – Varbergs Bois

Räppe GoIF/Hässleholms IF – Landskrona Bois

FBK Balkan/Eskilsminne IF – Örgryte IS

Västkurd BK/FC Trollhättan – Mjällby AIF

Svenska cupen nord: